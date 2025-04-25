توتر متصاعد.. إيران تستدعي السفير الهولندي لدى طهران

وذكرت الوازرة في بيان، انه "على إثر المزاعم التي أطلقتها الهولندية ضد الجمهورية الإيرانية، تم استدعاء إميل دوبونت، سفير البلاد لدى ، من قبل يوسفي، مدير عام أوروبا الغربية، وتم نقل احتجاجات بلادنا الشديدة إليه في هذا الصد".وتابعت، انه "في هذا الاستدعاء، رفض لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية الاتهامات الواردة في لوكالة الهولندية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصف أي تورط إيراني في عمليات خبيثة في هذا البلد بأنه لا أساس له من ".وأضافت، انه "وصف المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية هذا الإجراء الذي اتخذته بأنه إسقاط واضح وغير مقبول من جانب هذا البلد.