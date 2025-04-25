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الهند توجه ضربة قوية لاقتصاد باكستان
دوليات
2025-04-25 | 10:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
707 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
أعلنت الهند، الأربعاء، تعليق مشاركتها في معاهدة مهمة لتقاسم المياه مع باكستان، وهو إجراء عقابي قد يُلحق ضرراً بالغاً بالزراعة والاقتصاد في البلاد.
وجاءت هذه الخطوة بعد يومٍ من مقتل 26 مدنياً على يد مسلحين كانوا يزورون موقعاً في الجزء الذي تُسيطر عليه الهند من كشمير.
ويُطالب كلا البلدين بالسيادة على أجزاءٍ من المنطقة التي مزقتها الصراعات، ويسيطران عليها.
ورغم أن الهند لم تُحمّل باكستان مسؤولية الهجوم بشكلٍ مباشر، فإنها أشارت إلى وجود "روابط حدودية" مع المهاجمين.
وسبق للهند أن هدَّدت، في أوقات أخرى شهدت توترات متصاعدة، بالانسحاب من معاهدة مياه
نهر السند
، التي وقّعتها الدولتان عام 1960.
وإذا نفَّذت الهند تهديدها هذه المرة، فقد تُقيّد تدفق المياه المُستخدمة في معظم ريّ المحاصيل والاستهلاك البشري في باكستان، التي تُمثّل الزراعة ربع اقتصادها.
وقالت الحكومة
الباكستانية
، الخميس، إنها ستعدّ أي عرقلة للمياه "عملاً حربياً".
وقلت الصحيفة إن الهند، الأكبر والأكثر تطوراً، لن تخسر كثيراً بالانسحاب من المعاهدة، على الرغم من أنها قد تواجه انتقادات من
المجتمع الدولي
وتُثير تساؤلات حول ما إذا كانت تُخالف القانون الدولي.
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