روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال الجنرال موسكاليك

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في بيان "هناك أسباب للاعتقاد أن الاستخبارات الأوكرانية ضالعة في هذه الجريمة".والضحية هو الجنرال ياروسلاف موسكاليك العضو في هيئة الأركان الروسية.قُتل ياروسلاف موسكاليك "نائب رئيس للعمليات في " للقوات المسلّحة الروسية في انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة بضواحي في وقت سابق الجمعة.وفي بيان، قالت الوطنية إنّ الانفجار وقع في بلدة بالاشيخا على مسافة كيلومترات شرق العاصمة الروسية، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في "جريمة قتل" عقب الحادث الناجم عن "تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع".ويأتي مقتل الجنرال الروسي غداة إعلان وزير الخارجية الروسي أن موسكو مستعدّة لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وأظهرت صور لم يتم التحقق منها نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارة تشتعل فيها النيران، بينما كانت متوقّفة بالقرب من مبانٍ سكنية.كذلك، أظهرت لقطات من مراقبة نشرتها مؤسسة إزفيستيا الإعلامية الروسية، انفجارا كبيرا في سيارة وتطايُر شظايا، بينما كان شخص يقترب من السيارة.وكانت قد اتهمت كييف بتنفيذ هجمات ضد شخصيات ومسؤولين عسكريين روس، في داخل روسيا وفي المناطق التي تحتلّها موسكو في أوكرانيا.وفي أغسطس/آب 2022، أدى انفجار سيارة إلى مقتل وهي ابنة المفكّر القومي المتطرّف والمؤيّد للكرملين دوغين.وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية ، في انفجار دراجة سكوتر كهربائية مركونة قرب مبنى كان يقيم فيه في موسكو، في عملية اغتيال أعلن جهاز الأمن الأوكراني مسؤوليته عنها.