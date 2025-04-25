إسبانيا تفتح باب السفر أمام العراقيين

وذكر بيان للسفارة، انه "يسر السفارة الاسبانية في الإعلان عن افتتاح مركز تقديم طلبات التأشيرات (BLS) وذلك بدءا من ال 1 من أيار 2025".وبينت ان "جميع أنواع طلبات التأشيرات سيتم تقديمها عن طريق مركز BLS فقط".