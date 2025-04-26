بدء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط

وذكرت ان الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة في مسقط بدأت.وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت، أمس الجمعة، أن المحادثات الأولى بين بلادها والولايات المتحدة على مستوى الخبراء لبحث تفاصيل الاتفاقيات من المقرر أن تعقد اليوم السبت، وفق لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، جولة المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واستضافت المدينة، في 12 أبريل الجاري، الجولة الأولى من المفاوضات بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية ، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإيراني.وفي الجولة الثانية من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، استضافت السفارة العُمانية في ، هذه الجولة، بين الوفدين الإيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، والأمريكي برئاسة مبعوث الخاص ستيف ويتكوف في 19 أبريل الجاري، بوساطة عُمانية.