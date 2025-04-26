منى واصف تكشف تفاصيل وفاة صبحي عطري.. "مات على باب صيدلية"

وأكدت الممثلة السورية في تصريحات إعلامية، أنّها صُدمت بعد علمها بنبأ الوفاة، فأجرت اتصالاتها للتأكّد، فعلمت أن المنيّة وافت عطري على باب إحدى الصيدليات.وقالت: "حزنت جداً، لا سيّما حين علمت أنّ وفاته لم تُعلن إلّا بعد 4 أيام على حدوثها في الغربة، ربما أحسّ بشيء ما فاتّجه لشراء دواء".وأضافت: "رحمه الله، الناس يرحلون مثل النسيم، تشعرين بهم، تتعرّفين إليهم، ثمّ يرحلون إلى السماء".يذكر أن عطري وُلد في حلب، وتخرّج من جامعتها، قسم الأعمال الإدارية، وهو إعلامي ومعدّ برامج محبوب من الجمهور العربي، وقد شكّلت وفاته المفاجئة صدمة للوسطَين الإعلامي والفني.وبدأ مسيرته الإعلامية عام 2007 مع قناة خليجية، وقدّم العديد من البرامج في قنوات عديدة مثل روتانا وLBC وDMTV وMBC.