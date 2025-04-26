بعد "التوبيخ العاصف".. أول لقاء بين ترامب وزيلينسكي

فقد التقى الرئيسان على هامش جنازة ، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانيةوقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، في تصريح صحفي، إن "الاجتماع عقد وانتهى"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلت فرانس برس.بدوره، أكد أن التقى وأجريا نقاشا مثمرا للغاية.