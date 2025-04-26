تفاصيل حادث تصادم على مهبط مطار القاهرة الدولي

وذكرت شركة ، في بيان رسمي، إنه "تم نقل المصابين فورًا إلى مستشفى الشركة لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية عن كثب".وأكد أن "الرحلة المتجهة إلى ، قد أقلعت في موعدها المحدد مع بقية الركاب غير المصابين، بينما سيتم إعادة تسكين الركاب المصابين على رحلات أخرى بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية".وتفقّد ، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، المستشفى للاطمئنان على المصابين، فيما تواصل الجهات المعنية بالشركة وإدارة المطار التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة.