طهران: 47 اصابة بانفجار ميناء رجائي

وقال التلفزيون الإيراني في خبر تابعته ، ان "انفجار مخزن وقود بميناء رجائي في عباس، ما أدى الى تسجيل 47 اصابة والحاق اضرار مادية في عدد من الأبنية والمحال التجارية".وأضاف ان "سبب الانفجار لم يعرف حتى الان"، مشيرا الى انه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج".