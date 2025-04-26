بالصور.. اتراك يتركون منازلهم ويفترشون الطرقات

وذكر ناشطون وصحفيون ان "الكثير من أهالي مدينة إسطنبول افترشوا والساحات المفتوحة منذ عدة أيام وتحولت المتنزهات إلى معسكرات تخييم، بعد الوزلزال الأخير الذي ضرب المدينة وتلاه هزات ارتدادية مستمرة حتى اليوم".وأضافوا ان "هناك قلق من قبل المواطنين بعد الهزات الأرضية"، لافتين الى ان "ذلك جاء ضمن إجراءات اتخاذ وسائل السلامة والحذر، وحتى القلق".وحذر علماء ومراكز الرصد المتخصصة من إمكانية حدوث مدمر في أي لحظة، ما تسبب بحالة حذر وذعر وترقب في جميع أحياء المدينة.