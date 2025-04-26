روسيا تعلين تحرير مقاطعة كورسك

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أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن رئيس هيئة الأركان المسلحة أبلغ الرئيس بانتهاء عملية تحرير مقاطعة من الجيش الأوكراني.



من جهته، قال الرئيس الروسي بوتن في كلمة مصورة: "لقد فشلت مغامرة نظام بشكل كامل، والخسائر الهائلة التي تكبدها العدو بما في ذلك القوات الأكثر جاهزية للقتال والمدربة والمجهزة بالمعدات الغربية ووحدات الهجوم والقوات الخاصة، (خسائر قوات) ستنعكس حتمًا على كامل خط التماس.. إن الهزيمة الكاملة للعدو في مقاطعة الحدودية تخلق الظروف لمزيد من العمليات الناجحة لقواتنا في مناطق مهمة أخرى من الجبهة، وتقرب هزيمة النظام النازي الجديد".