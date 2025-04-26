إسرائيل تحت القصف اليمني مجددا

وذكرت في بيان، أن "الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع ".ولفت إلى أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل التصدي للعدوان الأمريكي، ولن تتوقف عن تطوير قدراتها العسكرية استجابة لتطورات الموقف الميداني وتعزيزاً لعوامل الصمود ودعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني المظلوم".وتابع، أن "العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة بالتوكل على الله حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".