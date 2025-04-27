الرئاسة السورية ردا على قسد: نرفض أي محاولة لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات فيدرالية

وقالت الرئاسة في بيان تابعته ، "اننا نرفض أي محاولة لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات فيدرالية أو إدارة ذاتية دون توافق وطني"، محذرة "من تعطيل عمل مؤسسات الدولة بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الديمقراطية".وأضافت "لا يمكن لقيادة قوات سوريا الديمقراطية أن تستأثر بالقرار في سوريا"، مشيرة الى ان "حقوق الأكراد محفوظة في إطار الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة".ودعت الرئاسة "شركاء الاتفاق وعلى رأسهم قوات سوريا الديمقراطية للالتزام به وتغليب المصلحة الوطنية"، لافتة الى ان "تحركات وتصريحات قيادة قوات سوريا الديمقراطية الداعية للفيدرالية تتعارض مع الاتفاق".وذكرت ان "وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر وأي تجاوز لذلك خروج عن الصف الوطني ومساس بهوية سوريا الجامعة".