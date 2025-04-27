غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان

وذكرت وسائل إعلامية ان "أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من المواقع المستهدفة".وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً عاجلاً إلى الموجودين في الضاحية الجنوبية في وخصوصاً في حي الحدت.وكتب أدرعي على "إكس": "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".