إدارة ترامب تدرس استعادة العلاقات مع كيم جونغ أون

وذكر الموقع أن المسؤولين يتشاورون مع خبراء خارجيين وينظرون في خيارات استعادة العلاقات مع زعيم الشمالية .وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن "الكثير قد تغير خلال السنوات الأربع الماضية. نحن نعمل على تقييم وتشخيص ومناقشة السبل الممكنة بما في ذلك العمل المشترك".يذكر أن أبدى في آذار الماضي رغبته في الحوار مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن لديه علاقات جيدة مع أون.