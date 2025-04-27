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موسكو ترحب بمحادثات واشنطن وطهران: مستعدون للمساعدة

دوليات

2025-04-27 | 12:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موسكو ترحب بمحادثات واشنطن وطهران: مستعدون للمساعدة
المصدر:
روسيا اليوم
213 شوهد

رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ببدء العملية التفاوضية بين واشنطن وطهران، معربا عن استعداد موسكو لمساعدة الطرفين إذا رأيا ذلك مفيدا.

وقال لافروف بحسب قناة "سي بي إس" التلفزيونية: "نرحب بالعملية التفاوضية التي بدأت بين الولايات المتحدة وإيران. نحن مستعدون للمساعدة إذا اعتبر الطرفان أن ذلك سيكون مفيدا. هم يعرفون ذلك".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن واشنطن لم تطلب أبدا من موسكو التخلي عن الشراكة الاستراتيجية مع طهران.

وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في سلطنة عمان يوم 12 أبريل، وفقا لتصريحات المبعوث الخاص للزعيم الأمريكي، سارت المفاوضات بشكل إيجابي وبناء.

وفي روما يوم 19 أبريل، عقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة من وزير خارجية عمان. كما صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء لقائه مع الوفد الأمريكي بأن الجولة الثانية من المفاوضات جرت أيضاً في أجواء بناءة.

أما الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة ويتكوف بالإضافة إلى الفرق الفنية من كلا الجانبين فقد عقدت في عمان يوم 26 أبريل.

ومن المقرر أن تعقد الجولة التالية يوم 3 مايو المقبل، كما أعلنت الخارجية العمانية، فيما أشار الجانب الإيراني إلى أن السلطات العمانية ستحدد مكان ووقت المشاورات.
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