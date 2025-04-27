موسكو ترحب بمحادثات واشنطن وطهران: مستعدون للمساعدة

وقال بحسب قناة " " : "نرحب بالعملية التفاوضية التي بدأت بين وإيران. نحن مستعدون للمساعدة إذا اعتبر الطرفان أن ذلك سيكون مفيدا. هم يعرفون ذلك".وأضاف وزير الخارجية الروسي أن لم تطلب أبدا من التخلي عن مع .وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بمشاركة والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ويتكوف في يوم 12 أبريل، وفقا لتصريحات للزعيم الأمريكي، سارت المفاوضات بشكل إيجابي وبناء.وفي يوم 19 أبريل، عقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين والولايات المتحدة بوساطة من وزير خارجية عمان. كما صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء لقائه مع الوفد الأمريكي بأن الجولة الثانية من المفاوضات جرت أيضاً في أجواء بناءة.أما الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة ويتكوف بالإضافة إلى الفرق الفنية من كلا الجانبين فقد عقدت في عمان يوم 26 أبريل.ومن المقرر أن تعقد الجولة التالية يوم 3 مايو المقبل، كما أعلنت الخارجية العمانية، فيما أشار الجانب الإيراني إلى أن السلطات العمانية ستحدد مكان ووقت المشاورات.