برلين.. مقتل شخصين صعدا على سطح قطار

ولم يتم الكشف عن هوية الشخصين أو الظروف الدقيقة للحادث.وقد تعطل عمل شبكة قطار الضواحي الذي يعرف باسم "اس بان" بسبب عملية الشرطة التي أعقبت الحادث، وهو ما تسبب في تأخيرات لقطارات وإلغاء رحلات.وكثيرا ما يتسلق بعض الأشخاص القطارات في ويحاولون ركوب القطارات من الخارج، وهو ما يتسبب أحيانا في حوادث خطيرة.وتحذر الشرطة بشكل متكرر من مخاطر التواجد على القضبان أو السفر بشكل غير قانوني.