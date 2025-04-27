زلزال جديد يهز تركيا

وبحسب البيانات التي نشرتها الإدارة عبر موقعها الإلكتروني، وقع الزلزال عند الساعة 21:09 بالتوقيت المحلي، على عمق 11.31 كيلومترا، وشعر السكان بالزلزال في ولايتي ملاطية وأديامان أيضا.وجاء في بيان "أفاد": "بعد الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة وقع في منطقة سيفريجه التابعة لولاية إلازيغ عند الساعة 21:09، والذي شعر به سكان ولاية ملاطية أيضا، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى هذه اللحظة. ولا تزال أعمال المسح الميداني مستمرة".وضرب 47 زلزالاً مدينة إسطنبول ، يوم الأربعاء الماضي، خلال 3 ساعات، أكبرها كان بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر.