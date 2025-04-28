الصحة الفلسطينية: عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية ضد غزة بلغ 52314

وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي، إن "مستشفيات قطاع وصل إليها 71 شهيدا بينهم 14 شهيدا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إلى جانب 153 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".وأشار البيان إلى أن "️حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت 2222 شهيدا و5751 إصابة".وأضافت الوزارة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".ودعت "ذوي شهداء ومفقودي الحرب إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات "واستأنفت في الـ18 من آذار الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في كانون الثاني الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.