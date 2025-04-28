إيران تحسم جدل وجود "تورط أجنبي" بانفجار الميناء

وقال خضريان: "بناءً على الأدلة المتاحة، فإن الحادث جاء بسبب خلل أمني داخلي وإدارات فاشلة، دون أي مؤشرات حتى اللحظة تُشير إلى تدخل خارجي".وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عن الكارثة، موضحًا أن "الانفجار يمثل مأساة إنسانية ناتجة عن إهمال هيكلي وإدارة سيئة تعاني منها موانئ البلاد".وأضاف: "يجب أن تشكل هذه الحادثة نقطة تحول لإصلاح جذري في نظام إدارة الموانئ، وسيواصل البرلمان متابعته بحزم لكشف كل المقصرين، دون أي تساهل، لإثبات أن الدماء الإيرانية والخسائر الوطنية لن تُهدر دون محاسبة".