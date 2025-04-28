صور من الفضاء تظهر حجم الدمار بالميناء الإيراني

وذكرت أسوشيتيد برس أن الصور جاءت من شركة " "، وهي شركة رائدة في توفير صور الأقمار الاصطناعية، في الوقت الذي أثارت فيه تقارير إخبارية محلية من الموقع مزيدا من التساؤلات بشأن سبب الانفجار الذي وقع السبت في قطاع رجائي بميناء عباس.وبحسب ما تردد من أنباء، فإن كان يضم مادة كيميائية ضرورية لإنتاج الوقود الصلب الخاص بالصواريخ الباليستية - وهو الأمر الذي نفته السلطات رغم أنها لم توضح مصدر الطاقة الذي تسبب في مثل هذا الدمار.وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن انفجار السبت الماضي، أدى إلى تدمير مبنى بجوار موقع الانفجار، كانت تصطف أمامه حاويات أخرى، كما تعرض للدمار معظم مبنى آخر إلى الغرب منه مباشرة.كما يمكن من الصور رؤية شدة الانفجار، حيث تظهر على ما يبدو حفرتان يبلغ عرضهما نحو 50 مترا (165 قدما).وبدت حاويات أخرى قريبة محطمة ومتمددة بسبب الانفجار والحريق الشديد الذي أعقبه.وأفادت بأن رئيس دائرة الإطفاء في بندر عباس، قال إن 90 بالمئة من الحريق في قطاع رجائي قد تم إخماده، ولم يتبق سوى 10 بالمئة من الحريق الذي يعمل فريقه على تبريده والتخلص من بقاياه.وكان الإيراني إسكندر مؤمني قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تقصير واضح في حادثة انفجار قطاع رجائي بميناء بندر عباس، مشيراً إلى استدعاء عدد من المتسببين في الحادث لمتابعة التحقيقات.