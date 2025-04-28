عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الحوثيين في اليمن

ونقل بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، عن نائب الأمريكي، فولكندر، قوله إن "الإجراء الذي أُعلن اليوم يؤكد التزامنا بعرقلة جهود الحوثيين في تمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة"، مضيفًا أن "ستواصل استخدام أدواتها وسلطاتها لاستهداف كل من يسهم في تمكين الحوثيين من استغلال الشعب اليمني ومواصلة حملتهم العنيفة".وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بموجب الصلاحيات الخاصة بمكافحة الإرهاب.وأشارت الأمريكية إلى أن "تقديم الدعم المادي للحوثيين لا يعرِّض فقط للعقوبات الشديدة، بل يعرض السفن والبحارة لخطر أمني كبير نتيجة الهجمات الحوثية المحتملة".وذكرت الوزارة أن "الحوثيين يسيطرون على موانئ ورأس والصليف على البحر الأحمر، ويحققون ملايين الدولارات من عائدات الموانئ وعمليات الاستيلاء على المنتجات النفطية المكررة المستوردة عبر هذه الموانئ".ويقوم الحوثيون، وفق البيان، ببيع هذه المنتجات بأسعار مرتفعة في السوق السوداء اليمنية، مما يمكّنهم من شراء مواد عسكرية، ويخلق نقصا مصطنعا في السلع الأساسية، ويزيد من تفشي الفساد بين قياداتهم.ووفقًا للبيان، فقد تم استهداف السفينة "Tulip BZ" التي ترفع علم ، والتي شحنت غاز النفط المسال (LPG) إلى ميناء رأس عيسى بعد انتهاء الترخيص.كما استهدف البيان السفينة "Maisan" التي نقلت زيت الغاز إلى رأس عيسى بعد الموعد المحدد، وكانت متورطة سابقًا في تصدير النفط الروسي رغم العقوبات الغربية، إضافة للسفينة "White Whale"، التي تعمل تحت علم ، وسلمت شحنات مشابهة بعد انتهاء الإعفاء.وشملت العقوبات كذلك الشركات المالكة للسفن في جزر ، وموريشيوس.