رئيس الشاباك يعلن استقالته من منصبه

وقال في تصريح له "بعد سنوات على جبهات متعددة، في ليلة واحدة، على ، انهارت السماء.. انهارت جميع الأنظمة. كما فشل في إصدار تحذير. ونظرا لضخامة الحدث، علينا جميعا، نحن الذين اختارنا الخدمة العامة وحماية مهمة حياتنا، وفشلنا في توفير غطاء أمني في ذلك اليوم، أن ننحني بتواضع أمام القتلى والجرحى والمختطفين وعائلاتهم، وأن نتصرف وفقا لذلك".وأضاف ان "إدراك المسؤولية عمليا جزء لا يتجزأ من المثال الشخصي وإرث قائدنا، وليس لنا أي شرعية للقيادة بدونه".