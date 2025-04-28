سقوط طائرة أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت البحرية الأميركية، الاثنين، عن سقوط طائرة في البحر الأحمر.





وقالت البحرية الأميركية، "سقوط طائرة F-18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر". وأضافت "سقوط المقاتلة من على حاملة الطائرات ترومان اثناء ابحارها في البحر الاحمر"، مشيرة الى "اصابة بحار بجروح طفيفة جراء سقوط الطائرة".

