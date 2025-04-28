موسكو تعلن إسقاط 51 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت أن الدفاعات الجوية أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدد من المقاطعات الروسية خلال أقل من ثلاث ساعات مساء الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في الثامن والعشرين من أبريل 2025، خلال الفترة من الساعة 20:20 حتى الساعة 23:00 بتوقيت ، قامت وسائل الدفاع الجوي المناوبة بتدمير 51 طائرة مسيّرة أوكرانية".

وأضافت "40 طائرة فوق مقاطعة ، وخمس طائرات فوق مقاطعة أريول، وطائرتان فوق شبه ، وثلاث طائرات فوق مياه ، وطائرة واحدة فوق ".