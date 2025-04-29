ليبيا تنفي استيراد ادوية سرطان من العراق

وقال رئيس الهيئة حيدر السائح في بيان ورد لـ ، انه "لا صحة لما يتم تداوله من أنباء حول استيراد شحنة أدوية خاصة بمرضى من دولة أو أي دولة عربية أو آسيوية"، موضحا أن "الهيئة تعتمد أدوية مصدرها وأوروبا".وشدد السائح على أن "الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج إطارها الرسمي ولا تتحمل أي تبعات عن استخدامها"، محملا "الجهات التي تقوم بذلك كامل المسؤولية القانونية والطبية".وأعلن السفير العراقي في ، في بيان عن وصول أول شحنة من الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية والمصنّعة محليا إلى ليبيا، في إطار دعم التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الدوائي في المنطقة.وأعلنت ، الأحد الماضي، أن شحنة الأدوية السرطانية المصدرة الى ليبيا انتجت وفق أحدث المعايير العالمية.وقال مدير قسم الصناعة الوطنية في الوزارة أحمد فالح في تصريح للوكالة الرسمية إن "الأدوية التي تم تصديرها أنتجت بالكامل في مصانع عراقية وفقا لأحدث المواصفات العالمية".وأضاف، أن "الجانب الليبي أطلع على معايير الإنتاج المطابقة للضوابط العالمية ما شجعه على توقيع اتفاقية لتوريد المستحضر الطبي الخاص بمعالجة الأمراض السرطانية".وتابع أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج أدوية علاج السرطان، واتجه لتصدير الفائض من الإنتاج".وأعلنت ، عن المباشرة بتصدير علاج للأمراض السرطانية مصنع داخل البلاد.