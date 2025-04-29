وقال ، في حديث لوسائل إعلام عربية، إن "الرئاسة السورية لم تؤكد بعد حضور الشرع المزمع عقدها في "، مؤكداً أن لا تتدخل في قرارات الدول المتعلقة بمثل هذه المسائل، إذ أن القرار يعود للدول المستضيفة للقمم لا للأمانة، وإنما يتم إبلاغ الجامعة فقط بأسماء المدعوين.ولفت أبو الغيط إلى أن الجامعة لم تستلم بعد تأكيداً بشأن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة .وكان الشرع تسلّم، الأحد الماضي، دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد الشهر المقبل.