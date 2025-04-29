رسالة مؤثرة من ولي العهد الأردني لزوجته رجوة الحسين

ونشر ولي ، الأمير ، صورة له رفقة زوجته الأميرة ، ليهنئها في عيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في لفتة منه مفعمة بالمحبة والود.وهنأ ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن الثاني، زوجته الحسين، في عيد ميلادها، من خلال منشور له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: الغالية أم الغالية.. كل عام وأنتِ نور حياتنا أنا وإيمان.الجدير بالذكر، عادة ما تشارك الأميرة رجوة الحسين صورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويتفاعل معاها عدد كبير من محبيها حول العالم، وسبق وشاركت الأميرة رجوة صورة تجمعها مع الأمير وابنتهما إيمان ، على حسابها الرسمي على إنستجرام وعلقت على الصورة قائلة: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى.. وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير.وحازت الصورة على تفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي الأميرة رجوة حسين، لتتصدر عناوين عدد من الصحف والمواقع الرئيسية، بالإضافة إلى تصدرها التريند خلال الساعات الماضية.