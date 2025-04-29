مجلس الأمن يرفض أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي في غزة

وقال غوتيريش إن "عنف المستوطنين يستمر في بمستويات عالية بشكل يثير القلق، وغزة يجب أن تبقى جزءا لا يتجزأ من المستقبلية، و الوضع في القطاع يسير من سيء إلى أسوأ".ولفت إلى أن " تمنع الغذاء والدواء عن منذ ما يقارب الشهرين، وحان الوقت لوقف التهجير المتكرر في غزة، إضافة إلى أنه لا توجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة".وأكمل: "أشعر بالقلق من تصريحات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام المساعدات الإنسانية أداة ضغط عسكري".