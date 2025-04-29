موكب نتنياهو يتعرض لحادث سير في القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيليي، بتعرض موكب ، اليوم الثلاثاء، لحادث سير بالقرب من مكتبه في .





وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نتنياهو لم يصب بأذى في الحادث الذي وقع بالقرب من مكتبه.