وفيات مأساوية.. الكشف عن حصيلة ضحايا انقطاع الكهرباء بإسبانيا

وذكرت صحيفة "باييس" أن "الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي بحياة خمسة أشخاص على الأقل نتيجة ثلاثة حوادث منفصلة".وتشير المعلومات إلى وفاة زوجين وطفلهما في مقاطعة أورينسي شمالي البلاد جراء استنشاق أول أكسيد الكربون من مولد كهربائي. بينما توفيت سيدة في بلنسية بسبب توقف جهاز التنفس الصناعي عن العمل أثناء الانقطاع. كما لقيَت سيدة أخرى حتفها في إثر حريق نشب بسبب شمعة أشعلت خلال انقطاع التيار".وفي آخر التطورات، أفادت وكالة "يوروبا برِيس" بأن الإسبانية بدأت التحقيق في ما إذا كان الانقطاع العام للكهرباء أمس الاثنين في البلاد ناجما عن "عمل تخريبي".ووقع الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي يوم الاثنين في حوالي الساعة 12:30 (بالتوقيت المحلي) وشمل تقريبا جميع أنحاء إسبانيا.كما أثر العطل على وفرنسا وأندورا. وأدى الانقطاع إلى توقف جميع عمليات النقل بالسكك الحديدية والنقل العام في المدن حيث توقفت إشارات المرور عن العمل.وتشكلت طوابير طويلة في المتاجر الكبرى، واضطر رجال الإنقاذ إلى إخراج الأشخاص من المصاعد العالقة، وتم إيقاف جميع محطات الطاقة النووية في البلاد بشكل آمن.