6 مدن عربية بقائمة الأكثر ودية للوافدين حول العالم

وطلبت المنصة، من الوافدين في جميع أنحاء العالم تقييم مدينتهم بناءً على مدى ترحيبها، ومدى ود السكان المحليين، وسهولة تكوين صداقات.وقد سُئل الوافدون عما إذا كانوا قد وجدوا شبكة دعم شخصية في وطنهم الجديد، وما إذا كانوا سعداء بحياتهم الاجتماعية، ومدى سهولة تكوين صداقات محلية.المدن الأكثر وداً بالنسبة للوافدين، إسبانياتصدرت مدينة مالقة لواقعة على ساحل كوستا ديل سول الإسباني المشمس، الوجهة الأكثر ترحيباً بالوافدين في العالم رسمياً.أكد أكثر من من كل عشرة مغتربين (84%) أن السكان المحليين ودودون، بينما قال 67% إن من السهل تكوين صداقات مع السكان المحليين.أفاد ما يقرب من 80% (78%) أن التعود على الثقافة المحلية في مالقة كان سهلاً، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 59%.مدينة مكسيكو،تأتي عاصمة المكسيك في المرتبة التالية في القائمة، مما يجعلها خياراً رائعاً للوافدين الذين يتطلعون للذهاب إلى مكان أبعد قليلاً.وقال أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع (52%) إنهم شعروا "بالترحيب الكامل" في مدينة مكسيكو، مقارنةً بـ 28% من الأشخاص الذين شعروا بذلك على مستوى العالم.أليكانتي، إسبانياأليكانتي، المدينة الساحلية الواقعة في إسبانيا، اختتمت قائمة المدن الثلاث الأكثر ودّاً في العالم للمغتربين، وفقاً لتصنيف InterNations.أفاد أكثر من أربعة من كل خمسة مغتربين (بنسبة 82%) بأن السكان المحليين في أليكانتي ودودون للغاية تجاه الأجانب والمقيمين من خارج البلاد.أكثر المدن ودّاً للمغتربين في العالم:1. مالقة، إسبانيا2. مكسيكو سيتي، المكسيك3. أليكانتي، إسبانيا4. ، إسبانيا5. ، الإمارات العربية المتحدة6. بانكوك،7. ، إسبانيا8. مدينة بنما، بنما9. ، كينيا10. مسقط، سلطنة عُمان11. دبي، الإمارات العربية المتحدة12. ،13. ،14. ، الإمارات العربية المتحدة15. ، قطر