ترامب يعلن: سنحصل على صفقات تجارية كبيرة قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أن بلاده ستحصل على صفقات تجارية كبيرة قريبا.



وقال في كلمة له، "سأزور إفريقيا وأجري اتصالات مع المسؤولين الأستراليين".

وأضاف "لست قلقا على الإطلاق بشأن صناعة السيارات في "، مؤكدا "لن نعاقب قطاع صناعة السيارات على استيراد قطع الغيار في حال عدم توفرها في السوق المحلي".

ولفت ترامب الى أن "اقتصادنا جيد وسنجني قريبا الكثير من المال"، مضيفا "سنحصل على صفقات تجارية كبيرة قريبا".

وتابع "آمل العمل مع على الصفقات التي سنبرمها بشأن الاقتصاد"، مشيرا الى أن "المحادثات مع الهند تتقدم بشكل رائع وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق معها".