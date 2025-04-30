دوي انفجارات كبيرة في دمشق

وأفاد مصدر عسكري سوري، أن طائرات حربية "إسرائيلية" تحلّق فوق أجواء دمشق وريفها.كما أكدت وسائل الإعلام السورية، أن طائرة "إسرائيلية" قصفت 3 مواقع للأمن العام السوري في دمشق، منوهة وقوع العديد من الإصابات لقوات الأمن.ومن جهتها، أطلقت قوانت الأمن العام السورية، مسيرة من نوع استهدفت مسلحين في صحنايا بريف دمشق.