غضب في ليبيا بسبب العراق (صور ووثائق)

– دولي

اثارت شحنة ادوية علاج التي أرسلت الى ليبيا، موجة غضب كبيرة وسط مطالبات باعفاء مسؤولين.



وأضافوا ان "مواطنين طالبوا باعفاء نائب من ادارة "، مشيرين الى انهم "اعتبروا ذلك استهتار بصحة المواطنين وطالبوا بتحقيق فوري".

وعلى اثر ذلك أصدرت الحكومة الليبية قرارا باعفاء نائب رئيس الوزراء من وإيقاف 6 اشخاص في الوزارة عن العمل لجين انتهاء اجراء التحقيق معهم. وذكرت وسائل إعلامية وناشطين على التواصل الاجتماعي ان "هناك غضبا شعبيا واعلاميا في ليبيا، بعد الاعلان عن استيراد ادوية لعلاج امراض من ".وأضافوا ان "مواطنين طالبوا باعفاء نائب من ادارة "، مشيرين الى انهم "اعتبروا ذلك استهتار بصحة المواطنين وطالبوا بتحقيق فوري".وعلى اثر ذلك أصدرت الحكومة الليبية قرارا باعفاء نائب رئيس الوزراء من وإيقاف 6 اشخاص في الوزارة عن العمل لجين انتهاء اجراء التحقيق معهم.

وقال الصحفي الليبي أحمد السنوسي "من المسؤول الذي تجرأ واشترى دواء أورام من العراق ؟ المسؤول عن شراء أدوية السرطان حيدر السايح نفى استيراد الأدوية عن طريقه، وكل المعلومات تشير إلى نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح".

واضاف "لو صح ذلك فهذا مؤشر خطير لاستهتار المسؤول الليبي بحياة شعبه لما تمرضوا بعيد الشر عليكم حتى الكحة تعالجوها برا، واحنا تبو تجربوا فينا أدوية سرطان".

وكتب الناشط الليبي "شوفوا الكارثة.. المتحدث باسم يؤكد أن شحنة أدوية السرطان التي قاموا بتصديرها إلى ليبيا هي أول عملية تصدير أدوية في تاريخ العراق وكانت من نصيب ليبيا".

وشدد على "محاسبة وزير رمضان بوجناح ورئيسة خالد شكشك الذي وافق على التعاقد ورئيس الحكومة وحيد السائح صبي وليد اللافي الذي خرج لتربئة نفسه دون أن يخبرنا كيف سيقومون بإيقاف تسويق هذه الشحنة في المستشفيات الليبية".

واكد ان "العراق الشقيق لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بتصنيع الأدوية خصوصا أدوية السرطان وأن العراق تصنف كل عام ضمن أفسد الدول حول العالم هي وليبيا".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد الماضي، أن شحنة الأدوية السرطانية المصدرة الى ليبيا انتجت وفق أحدث المعايير العالمية.

وقال مدير قسم الصناعة الوطنية في الوزارة أحمد فالح في تصريح للوكالة الرسمية إن "الأدوية التي تم تصديرها أنتجت بالكامل في مصانع عراقية وفقا لأحدث المواصفات العالمية".

وأضاف، أن "الجانب الليبي أطلع على معايير الإنتاج المطابقة للضوابط العالمية ما شجعه على توقيع اتفاقية لتوريد المستحضر الطبي الخاص بمعالجة الأمراض السرطانية".

وتابع أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج أدوية علاج السرطان، واتجه لتصدير الفائض من الإنتاج".

يذكر ان وزارة الصحة اعلنت، عن المباشرة بتصدير علاج للأمراض السرطانية مصنع داخل البلاد.