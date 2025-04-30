انفجار عنيف يهز الصين

وذكر تلفزيون المركزي أن الانفجار وقع ظهر اليوم، في مدينة تايوان، عاصمة الإقليم.وأظهرت مقاطع مصورة، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدّة سيارات مشتعلة أمام أحد المباني، بينما كان الدخان الكثيف يتصاعد من النوافذ السكنية في المنطقة المتضررة.وأضاف التلفزيون أن السلطات دفعت بـ 210 من رجال الإطفاء و43 شاحنة إلى موقع الحادث، في حين أرسلت وزارة فريق عمل خاصاً للإشراف على عمليات الإنقاذ، وأمرت بتمشيط جميع طوابق المبنى للتأكد من عدم وجود محاصرين.