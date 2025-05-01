بناء أول جسر بري يربط بين روسيا وكوريا الشمالية

وأقامت وكوريا الشمالية احتفالا متزامنا في مدينتي راسون وخاسان الحدوديتين، شارك فيه الروسي ونظيره الكوري الشمالي باك تيه-سونغ عبر الفيديو، بحسب " ".وأشار ميشوستين إلى أن بناء الجسر سيشكل "مرحلة ذات دلالة" في علاقات البلدين، معتبرا أن "أهميته تتجاوز بكثير مجرد كونه مهمة هندسية، فهو يرمز إلى سعينا المشترك لتعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار، وتعزيز التعاون بين الأقاليم".وأشار رئيس الوزراء إلى أن "بناء الجسر المخصص لحركة السيارات على مدار العام، يمثل أولوية رئيسية"، موضحا أن "الجسر الوحيد الموجود حاليا بين روسيا وكوريا الشمالية هو "جسر الصداقة" لسكة الحديد فوق نهر تومانايا، لكن إمكانياته لم تعد كافية".وأكد أن الجسر الجديد سيساهم في توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، كما سيفتح آفاقا جيدة للسياحة.من جانبه، شدد باك على أن "بناء الجسر البري سيساهم في إرساء أساس أبدي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي وضعت على مسار التنمية الشاملة الجديدة".وفي يونيو من العام الماضي خلال زيارته إلى ، وقع الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون معاهدة شراكة استراتيجية شاملة لدعم التعاون بين البلدين، وفي ذلك الوقت اتفقت حكومتا البلدين على بناء جسر بري عبر نهر تومانايا على أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2026.يذكر أن طول الجسر الجديد سيبلغ نحو كيلومتر وعرضه 7 أمتار، ومن المقرر أن تبلغ طاقته الاستيعابية المخطط لها حوالي 300 مركبة و2850 شخصا يوميا.