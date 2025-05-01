مجددا.. الكويت تسحب الجنسية من 434 شخصا

وأوضحت ، أن القرارات استندت إلى مواد .وتابعت، ان القرارات شملت حالات ازدواجية الجنسية، وتزوير المعلومات، واكتساب الجنسية بصورة غير مشروعة عبر التبعية، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد.وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في منح الجنسية.