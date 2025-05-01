جريمة مروعة تهز مصر

واكتشف الواقعة مفتش ، حيث لاحظ وجود آثار خنق حول رقبة الصغيرة، ليجرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ جهات التحقيق بالواقعة.البداية عندما تلقى اللواء ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة ، يفيد بورود بلاغ من مفتش صحة مركز بيلا، بالاشتباه في وفاة صغيرة خلال توقيع الكشف الطبي على الجثمان، من أجل إصدار تصريح الدفن، لينتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بيلا، إلى موقع البلاغ.وبفحص جثمان الصغيرة وجد آثار خنق على رقبتها، وتدعى " تمارا. م" عمرها عامان.على الفور، جرى إخطار جهات التحقيق، التي قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر ، لتوقيع الصفة التشريحية وكذلك انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الصفة التشريحية لبيان سبب وكيفية الوفاة من عدمه، وما إذا كان يوجد شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه.فيما جاء تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو تعرض الصغيرة للخنق.وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها، وجرى ضبطه وبمناقشته أقر بارتكاب، الواقعة مؤكدا أنه تعدى على صغيرته بالخنق بسبب خلافات عائلية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق.