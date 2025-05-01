جريمة مروعة تهز مصر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الفاتيكان يتحدث عن عملية اختيار البابا الجديد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-524662-638817012293508512.png
جريمة مروعة تهز مصر
دوليات
2025-05-01 | 08:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,212 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
ضجت
مصر
إثر جريمة شهدتها إحدى قرى مركز
بيلا
، في محافظة كفر الشيخ، بشمال مصر، حيث أقدم مسجل خطر مقيم بالقاهرة على دفن جثمان ابنته البالغة من العمر عامين بعد أن قتلها.
واكتشف الواقعة مفتش
الصحة
، حيث لاحظ وجود آثار خنق حول رقبة الصغيرة، ليجرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ جهات التحقيق بالواقعة.
البداية عندما تلقى اللواء
إيهاب
عطية
، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة
بيلا
، يفيد بورود بلاغ من مفتش صحة مركز بيلا، بالاشتباه في وفاة صغيرة خلال توقيع الكشف الطبي
الظاهري
على الجثمان، من أجل إصدار تصريح الدفن، لينتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بيلا، إلى موقع البلاغ.
وبفحص جثمان الصغيرة وجد آثار خنق على رقبتها، وتدعى " تمارا. م" عمرها عامان.
على الفور، جرى إخطار جهات التحقيق، التي قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر
الشيخ العام
، لتوقيع الصفة التشريحية وكذلك انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الصفة التشريحية لبيان سبب وكيفية الوفاة من عدمه، وما إذا كان يوجد شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه.
فيما جاء تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو تعرض الصغيرة للخنق.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها، وجرى ضبطه وبمناقشته أقر بارتكاب، الواقعة مؤكدا أنه تعدى على صغيرته بالخنق بسبب خلافات عائلية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
سويدي يرتكب جريمة مروعة في ستوكهولم ويفر إلى العراق
10:39 | 2025-04-17
الكشف عن تفاصيل جريمة مروعة في الصويرة
13:45 | 2025-04-02
جريمة بشعة تهزّ مدينة الصدر والاسباب مجهولة!
05:00 | 2025-02-23
جريمة مروعة في البصرة.. أب ينهي حياة ابنه برصاصة بالرأس
02:15 | 2025-02-25
مصر
جريمة
طفلة
الطب الشرعي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
شاركت في "باب الحارة".. من هي سمر عبد العزيز التي توفيت اليوم؟
فن وثقافة
30.43%
13:30 | 2025-04-30
شاركت في "باب الحارة".. من هي سمر عبد العزيز التي توفيت اليوم؟
13:30 | 2025-04-30
اتحاد الكرة يعلنها رسميا: نتفاوض مع هذا المدرب لقيادة أسود الرافدين
رياضة
26.64%
13:01 | 2025-04-29
اتحاد الكرة يعلنها رسميا: نتفاوض مع هذا المدرب لقيادة أسود الرافدين
13:01 | 2025-04-29
يونس محمود يحسم جدل التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني القادم
رياضة
22.83%
05:46 | 2025-04-30
يونس محمود يحسم جدل التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني القادم
05:46 | 2025-04-30
هيئة التقاعد تُعلن الانتهاء من صرف رواتب المتقاعدين
اقتصاد
20.1%
02:35 | 2025-04-30
هيئة التقاعد تُعلن الانتهاء من صرف رواتب المتقاعدين
02:35 | 2025-04-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
اخترنا لك
هل تنصت أردوغان على أعضاء البرلمان التركي؟
10:40 | 2025-05-01
إيران.. تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع امريكا
10:37 | 2025-05-01
مجددا.. الكويت تسحب الجنسية من 434 شخصا
06:31 | 2025-05-01
حالة طوارئ في "إسرائيل" بسبب حرائق جبال القدس
04:44 | 2025-05-01
بناء أول جسر بري يربط بين روسيا وكوريا الشمالية
04:05 | 2025-05-01
عن عمر ناهز 116 عاما.. وفاة أكبر معمرة في العالم
02:28 | 2025-05-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.