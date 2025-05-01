هل سيترك مستشار الأمن القومي الأمريكي منصبه؟

وذكرت قناة " " الأمريكية، عن مصادر قولها إن "ألكس وونغ نائب والتس سيترك منصبه أيضا".من جانبه، قال عن عزم ترك منصبه: "لن نعلق على خبر من مصدر مجهول".وفي آذار الماضي، أعلن والتز أنّه يتحمّل "كامل المسؤولية" عن الخرق الأمني الفاضح الذي حصل من جرّاء ضمّ صحافي من طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سريّة للغاية ناقش خلالها عدد من كبار المسؤولين شنّ غارات ضدّ الحوثيين في .وقال والتز لشبكة " نيوز" في أول مقابلة له منذ انفجرت هذه الفضيحة “أتحمّل المسؤولية كاملة. أنا من أنشأ هذه المجموعة” على تطبيق سيغنال للمراسلة، مرجّحا أن يكون قد حفظ رقم هاتف الصحافي على هاتفه وهو يظنّه شخصا آخر.