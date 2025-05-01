غارات أمريكية على محيط صعدة في اليمن

شهد محيط مدينة صعدة في ، الخميس، غارات أمريكية جديدة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة " "، "عدوان أمريكي بـ5 غارات على محيط مدينة صعدة".

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 آذار 2025 سلسلة من الغارات الجوية المكثفة تستهدف محافظات يمنية عدة تسفر عن ضحايا وخسائر في البنى التحتية، ويعلن أن القصف يستهدف الحوثيين.