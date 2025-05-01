ترامب: جميع مشتريات النفط الإيراني يجب أن تتوقف

دعا الرئيس الأمريكي ، الخميس، الى إيقاف جميع مشتريات النفط الإيراني.

وقال في كلمة له، "جميع مشتريات النفط الإيراني والمنتجات البتروكيمائية يجب أن تتوقف فورا".

وفي جانب آخر، قال ترامب " والتز سيكون السفير المقبل لدى "، مضيفا " سيتولى في هذه الأثناء منصب مستشار الأمريكي".

بدورها، قالت ، "اختيار الوزير روبيو لتولي مهام مستشار الأمن القومي موقتا خطوة في اتجاه تنفيذ أجندة الرئيس".