سوريا.. حصيلة جديدة لاشتباكات صحنايا وجرمانا

وأحصى المرصد مقتل 30 عنصرا من قوات الأمن ومقاتلين تابعين لوزارة الدفاع السورية، في مقابل 21 مسلحا درزيا و10 مدنيين، من بينهم رئيس بلدية صحنايا السابق وابنه.وقضى جميعهم يومي الثلاثاء والأربعاء في الاشتباكات في منطقتي جرمانا وصحنايا قرب دمشق.وفي محافظة السويداء في الجنوب، قُتل 40 درزيا، 35 منهم جراء "كمين" على طريق السويداء دمشق الأربعاء.