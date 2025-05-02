Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
شرطة بابل تصدر توضيحا يخص "مشاجرة" داخل مستشفى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بقيادة الحبوب واللحوم.. ارتفاع بأسعار الغذاء العالمية خلال نيسان الماضي

دوليات

2025-05-02 | 09:40
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بقيادة الحبوب واللحوم.. ارتفاع بأسعار الغذاء العالمية خلال نيسان الماضي
26 شوهد

ارتفعت أسعار السلع الغذائية العالمية في أبريل/نيسان الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة.

وزاد متوسط مؤشر فاو، الذي يتابع شهريًّا تغير أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، بنسبة 1% إلى 128.3 نقطة في أبريل/نيسان، مقارنة بتقديرات مارس/آذار التي بلغت 127.1 نقطة، كما ارتفع بنسبة 7.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفي التفاصيل، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 128.3 نقطة في أبريل/نيسان، بارتفاع قدره 1.2 نقطة (1%) عن مستواه في مارس/آذار.
وقد عوّضت الزيادات في مؤشرات أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم عن الانخفاض في مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية. وبصورة عامة، كان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية أعلى بمقدار 9.0 نقاط (7.6%) من مستواه المسجَّل قبل عام، مع أنه بقي أدنى بمقدار 31.9 نقطة (19.9%) من الذروة التي بلغها في مارس/آذار 2022.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 111 نقطة في أبريل/نيسان، أي بزيادة قدرها 1.3 نقطة (1.2%) عن مستواه في مارس/آذار، لكنه بقي أقل بمقدار 0.6 نقطة (0.5%) من مستواه المسجَّل قبل عام.
وعكست الزيادة الشهرية ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى جميع الحبوب الرئيسية. فقد ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بشكل طفيف، مدفوعة بانخفاض الإمدادات القابلة للتصدير في الاتحاد الروسي، وثبات وتيرة التصدير من بعض البلدان المصدرة الرئيسية، وحركات العملات المرتبطة بتراجع الدولار الأمريكي، خاصة مقابل اليورو.
غير أن التطورات الحاصلة في السياسات التجارية، وعدم اليقين السائد في الاقتصاد الكلي، حدّت جميعها من هذا الارتفاع. كذلك، ارتفعت الأسعار الدولية للذرة، وذلك إلى حد كبير بفعل تدني مستويات المخزونات الموسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وحركات العملات.
أما التعديلات على سياسات الولايات المتحدة الخاصة بالتعريفات الجمركية على الواردات – بما في ذلك إعفاء المكسيك، وهي البلد المستورد الرئيسي للذرة الأمريكية، وتعليق التعريفات على الواردات التي تفوق نسبة 10% لمدة 90 يومًا لعدد من الشركاء التجاريين الآخرين – فقد ساهمت أيضًا في دفع الأسعار إلى الارتفاع.
ومن بين الحبوب الخشنة الأخرى، ارتفعت كذلك الأسعار العالمية للذرة الرفيعة والشعير. وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز بنسبة 0.8% في أبريل/نيسان، في ظل ارتفاع الطلب على أنواع الأرز العطري وتراجع وصول المحاصيل الطازجة في فيتنام، مع دخول حصاد المحصول الرئيسي في البلاد مراحله النهائية.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 158.0 نقطة في أبريل/نيسان، أي بانخفاض قدره 3.7 نقاط (2.3%) مقارنة بشهر مارس/آذار، لكنه بقي أعلى بنسبة 20.7% من مستواه المسجَّل قبل عام. وكان التراجع مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار زيت النخيل، الذي عوّض بشكل كبير عن ارتفاع أسعار زيت الصويا وبذور اللفت، في حين بقيت الأسعار العالمية لزيت دوّار الشمس مستقرة إلى حد بعيد.
وبعد شهرين من الارتفاع، سجّلت الأسعار الدولية لزيت النخيل انخفاضًا ملحوظًا في أبريل/نيسان، مدفوعة بشكل كبير بالتعافي التدريجي للإمدادات العالمية المخصصة للتصدير بفعل الإنتاج الموسمي الأعلى في البلدان المنتجة الرئيسية في جنوب شرق آسيا.
في المقابل، واصلت الأسعار العالمية لزيت الصويا وبذور اللفت ارتفاعها، وعكست بشكل واسع استمرار الطلب العالمي الثابت على الواردات وتراجع الإمدادات مع اقتراب نهاية الموسم 2024/2025. وفي هذه الأثناء، شهدت الأسعار الدولية لزيت دوّار الشمس تقلّبات طفيفة خلال شهر أبريل/نيسان، لكنها بقيت إلى حد كبير فوق مستوياتها المسجَّلة قبل عام، وسط انكماش الإمدادات الواردة من منطقة البحر الأسود.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 121.6 نقطة في أبريل/نيسان، أي بارتفاع قدره 3.7 نقاط (3.2%) عن مستواه في مارس/آذار، وكان أعلى بمقدار 5.0 نقاط (4.3%) من قيمته قبل عام.
وبلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 152.1 نقطة في أبريل/نيسان، بزيادة قدرها 3.5 نقاط (2.4%) عن مستواه في مارس/آذار، وكان أعلى بمقدار 28.4 نقطة (22.9%) من قيمته قبل عام.
بينما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 112.8 نقطة في أبريل/نيسان، أي بانخفاض قدره 4.1 نقاط (3.5%) عن مستواه في مارس/آذار، مسجلًا تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، وكان أدنى بمقدار 13.8 نقطة (10.9%) من مستواه في أبريل/نيسان 2024.
وكان الانخفاض في الأسعار العالمية للسكر مدفوعًا إلى حد كبير بالهواجس بشأن التوقعات العالمية غير الأكيدة وتأثيرها المحتمل على الطلب من قطاعات تجهيز المشروبات والأغذية، التي تمثل الجزء الأكبر من الاستهلاك العالمي للسكر.
>> تابع قناة السومرية على تويتر 

الحبوب

اللحوم

اسعار الغذاء

ارتفاع

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
Play
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
Play
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
01-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-01
Play
01-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-01
Play
نشرة ١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-01
Live Talk
Play
Live Talk
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
Play
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
Play
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
Play
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
Play
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
Play
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
Play
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
Play
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
01-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-01
Play
01-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-01
Play
نشرة ١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-01
Live Talk
Play
Live Talk
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
Play
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
Play
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
Play
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
Play
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
Play
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
اخترنا لك
السعودية تعلق على الغارة الإسرائيلية بمحيط القصر الرئاسي في دمشق
10:00 | 2025-05-02
الثاني خلال ساعات.. الحوثيون يعلنون مهاجمة "هدف حيوي" في إسرائيل
09:45 | 2025-05-02
أول 100 يوم تساوي أسوأ أداء للأسهم منذ 1974.. ترامب يعصف بأمريكا
09:33 | 2025-05-02
حزب الله يعلق على استهداف إسرائيل سفينة المساعدات الإنسانية لغزة: جريمة كسابقتها
09:29 | 2025-05-02
انتشار إنفلاونزا الطيور "شديد الضراوة" بين أبقار الولايات المتحدة
09:16 | 2025-05-02
الشيخ طريف يشكر نتنياهو على "الدفاع عن الدروز" في سوريا
09:13 | 2025-05-02

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.