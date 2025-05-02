السعودية تعلق على الغارة الإسرائيلية بمحيط القصر الرئاسي في دمشق

وأعربت الخارجية في بيان عن إدانة المملكة بأشد العبارات للغارة الجوية الإسرائيلية مجددة رفضها القاطع "للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها".وشددت المملكة على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في والمنطقة، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية تفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم .بدورها، قالت الرئاسة السورية في بيان اليوم الجمعة: "ندين بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي على يد الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها ويستهدف ووحدة الشعب السوري".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الجمعة، أن طائرات حربية أغارت فجرا على لقصر الرئاسة السورية في دمشق، فيما قال الإسرائيلي إن الغارات "رسالة واضحة للنظام".