أزمة تلاحق زوجة جورج كلوني.. ما علاقة إسرائيل؟

وبحسب مصادر مطلعة فإن سبب منع زوجة كلوني من دخول البلاد جاء على خلفية مشاركتها في مجموعة الخبراء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، التي أوصت بإصدار مذكرات اعتقال بحق الإسرائيلي ، ووزير دفاعه السابق يوآف ، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.وفي سياق متصل قالت صحيفة التليغراف إن البريطانية حذرت المحامين المشاركين في قرار باعتقال نتنياهو، ومن بينهم كينيدي من فرقة "ذا شوز" واللورد القاضي فولفورد، من إمكانية منعهم من دخول .