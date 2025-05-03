الاحتلال الصهيوني يشن غارات جديدة على سوريا



ـ دولي



افادة وسائل إعلام ، اليوم السبت، بتجدد غارات الاحتلال الصهيوني على بريف حماة.





وذكرت الوسائل ان "الطيران الصهيوني نفذ 3 غارات متتالية استهدفت معسكرات اللواء 47 بريف حماة".



وصعد الكيان الصهيوني من غاراته العسكرية على منذ يومين ولغاية الان بذريعة تقديم الحماية للدروز وتفكيك السلاح الجوي لسوريا.