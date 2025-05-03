منع استخدام الدراجات النارية جنوب لبنان

وقالت ان "قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت رشقات رشاشة باتجاه بلدة كفرشوبا، فيما قامت طائرة مسيرة إسرائيلية مجهزة بمذياع بتهديد المزارعين في منطقة المجيدية وسهلها على الحدود ، وطلبت منع استخدام الدراجات النارية".واصيب 5 مواطنين بجروح من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت غرفتين مسبقتي الصنع بمحيط محطة وقود في بلدة حولا جنوب البلاد.ويسري منذ 27 تشرين الثاني الماضي اتفاق وقف لإطلاق النار في ، أبرم بوساطة أمريكية ورعاية فرنسية، وكان يفترض أن تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون 60 يوما، قبل أن يتم تمديده حتى 18 شباط.وينص الاتفاق على تولي مسؤولية الانتشار وحفظ الأمن في الجنوب بالتعاون مع في لبنان "يونيفيل".وفي شباط الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبقى في 5 "نقاط إستراتيجية" بجنوب لبنان، عشية انتهاء المهلة المحددة لانسحابه.ومنذ ذلك التاريخ تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تقوم بعمليات استهداف في جنوب لبنان، كما قصفت الضاحية الجنوبية لبيروت 3 مرات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وكان آخرها يوم الأحد الماضي.