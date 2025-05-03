ماذا يريد ترامب بعد نشر صورته بزي البابا؟

وتداولت صورة مرتديًا الزي البابوي الأبيض الكامل، بما في ذلك التاج الشهير، وهي صورة بدا أنها من إنتاج ، ونُشرت عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".وجاءت الصورة بعد تصريحات أدلى بها ترامب خلال لقاء مع صحفيين في ، قال فيها بنبرة ساخرة: "أود أن أكون البابا، سيكون ذلك خياري رقم واحد"، في تعليق أعقب وفاة الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا.ورغم أن حديث ترامب حمل طابع المزاح، إلا أنه أشار إلى أحد الكرادلة الأمريكيين قائلًا: "لدينا كاردينال من مكان يُدعى ، وهو ممتاز، لذا سنرى ما سيحدث"، في إشارة يُرجّح أنها تعود إلى الكاردينال دولان، رئيس أساقفة نيويورك المعروف بمواقفه المحافظة.إلا أن اسم دولان لا يُطرح بجدية داخل أروقة ، حيث تبرز أسماء محدودة من ، منها الكاردينال توبين، رئيس أساقفة نيوآرك في نيوجيرسي، رغم أن انتخاب بابا أمريكي لا يزال احتمالًا نادرًا تاريخيًا.وأخذت زيارة ترامب وزوجته ميلانيا إلى روما لحضور جنازة البابا الراحل بُعدًا رمزيًا، خصوصًا في ظل العلاقة المتوترة سابقًا بينه وبين ، الذي انتقد سياسات ترامب في ملف الهجرة، داعيًا حينها إلى مزيد من الرحمة تجاه المهاجرين.ولم يُصدر الفاتيكان حتى الآن أي تعليق رسمي على الصورة أو تصريحات ترامب، إلا أن الحدث سلّط الضوء من جديد على العلاقة الحساسة بين الدين والسياسة في الولايات المتحدة، لا سيما مع تصاعد نفوذ الشخصيات الكاثوليكية في الثانية، مثل نائب الرئيس جيه دي فانس.ومن المنتظر أن يجتمع 135 كاردينالًا قريبًا في مجمع الكونكلاف لاختيار البابا الجديد، وسط غياب توافق واضح البابا فرنسيس، واستمرار الجدل حول مستقبل .