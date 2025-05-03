مكتب أردوغان: سنغلق المجال الجوي التركي أمام طائرة نتنياهو

وكانت أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ولا تنوي استثناء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان، وفق ما أكد مكتب .ومن المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو/أيار الجاري، وفق ما أفاد الإسرائيلي في وقت سابق.وذكرت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن تركيا ستسمح لطائرة نتنياهو بالتحليق في أجوائها بناء على طلب باكو، إلا أن الحكومة التركية لم تعلق رسميا على هذه التقارير حتى الآن.وفي تشرين الثاني 2024، رفضت تركيا السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي هرتصوغ بالمرور عبر مجالها الجوي إلى أذربيجان، حيث كان من المقرر أن يحضر قمة للمناخ.وقال المتحدث باسم أونجو كيتشيلي لوكالة ريا في وقت سابق إن "الادعاءات بأن تركيا سمحت لطائرة الإسرائيلي بالتحليق فوق أراضيها غير صحيحة"، وقال إن " لم تتلق مثل هذا الطلب".وقال في الرئاسة التركية "إن الادعاء بأن تركيا فتحت مجالها الجوي لطائرة نتنياهو الذي روجته بعض حسابات التواصل الاجتماعي عار عن . لا يوجد أي دليل على فتح المجال الجوي التركي أمام زيارة نتنياهو إلى أذربيجان في 8 أيار".وأضاف "أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية نتيجة لسياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها تجاه غزة. تركيا مستمرة في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني".وفي نيسان الماضي، ذكرت صحيفة جيروزالم بوست أن محادثات جارية لتنظيم زيارة نتنياهو إلى باكو، التي يعمل وسيطا بين تل أبيب وأنقرة بشأن الوضع في .وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة جاءت على خلفية التوتر المتزايد في العلاقات الإسرائيلية التركية بسبب القضايا العالقة بين الدولتين بشأن الأراضي السورية. وستعمل أذربيجان، باعتبارها دولة صديقة لكلا البلدين، كوسيط في المفاوضات.وفي نيسان، عقدت الجولة الأولى من المحادثات بين إسرائيل وتركيا في باكو، حيث حاولت الأطراف التوصل إلى اتفاق لمنع التوترات في سوريا، من دون الوصول إلى تفاهمات ملموسة بهذا الشأن.